外派大陸卻漏報薪資 他被國稅局盯上補稅30萬元

財政部台北國稅局提醒，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第24條規定，公司若派遣員工到中國大陸任職，該員工在當地領取的薪資，即使已經在大陸依法繳稅，仍需併入台灣的綜合所得稅一併申報，只要納稅人仍具有台灣稅籍，就不能忽略這筆收入的申報義務。

國稅局強調，大陸薪資並非免稅所得，不因為在大陸已經課稅就可以不報，如果未如實申報，一旦被查獲，除了須補繳稅款，還可能面臨依《所得稅法》開罰，情節重大者甚至會留下信用紀錄，影響往後的稅務申辦與貸款信用等。

為提醒大眾提高警覺，國稅局分享一則真實案例，曾有一位納稅人小明（化名），於2023年被公司外派至大陸工作，該年在當地領得薪資約150萬元新台幣，並已在當地申報繳納所得稅。

然而，小明在台灣辦理當年度綜所稅申報時，並未主動將大陸收入列入，理由是使用自然人憑證查詢所得時，並未看到任何大陸相關資料，因此誤以為可以不用申報。

對此，國稅局澄清，台灣目前的報稅系統與自然人憑證僅提供國內來源所得的參考資料，不包含大陸或其他海外地區的收入，換言之，只靠查詢畫面上看得到的資料，並不足以作為完整報稅依據。納稅人仍應檢視自身是否有其他來源的薪資、利息、股利等收入，如有來自海外或中國大陸者，務必主動補列。

小明因未申報大陸所得，經稽徵機關查核後，除須補稅30多萬元，還依所得稅法第110條遭裁處罰鍰。國稅局指出，這類狀況其實不在少數，許多外派員工對「境外薪資要不要報」存在誤解，甚至認為只要不是公司在台灣發薪就不必處理，實則並非如此。

國稅局提醒，凡是具有中華民國稅籍的個人，不論居住地在台灣或海外，只要有所得就有報稅義務。特別是受雇於台資企業、在大陸地區工作的台灣人，更應主動了解自身所得狀況，如實申報，以免因誤解規定而產生不必要的稅務負擔與罰鍰風險。