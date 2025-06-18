快遞實名認證APP防冒名報關 6/20起禁境外IP連線

中央社／ 台北18日電

為防杜快遞進口貨物冒名報關，快遞包裹實名認證APP「EZ WAY易利委」發布通知，自6月20日起，禁止境外IP連線使用EZWAY辦理實名認證註冊及實名委任作業；關務署表示，新制上路後，正常使用APP的民眾海外網購進口不受影響。

報關業者辦理報關時應取得進口人委任，但實務上快遞貨物具「貨物抵達即通關」特性，現行法規允許在特定條件下，報關業者得於貨物放行後，再取得進口人報關委任授權，因此就曾發生民眾個資遭不法人士盜用，作為報關進口違法或管制物品之用。

為防杜冒名報關，財政部關務署已推出「預先委任」措施，即每次快遞包裹通關前，報關行要先取得民眾的實名委任，例如請收件民眾透過EZ WAY易利委APP委任，海關才會受理通關，將實名認證步驟拉到包裹通關前，確保每一個通關包裹都找得到實際收件人。

除曾有違規進口紀錄、多次沒有以EZ WAY易利委APP回復確認委任、APP帳號使用異常等高風險進口人已強制實施預先委任之外，民眾現在可自行選擇是否主動加入預先委任。

不過，近來實務上發現，冒名報關者之中，境外IP占大宗，為進一步避免冒名註冊情形、提升服務安全性，EZ WAY易利委APP將從6月20日起，禁止境外IP連線使用EZ WAY辦理實名認證註冊及實名委任作業，建議民眾改以境內網路進行連線。

關務署表示，新制上路後，既有的APP正常使用者海外網購進口不受影響。若適逢赴海外旅遊，民眾可在出國前或回國後，透過APP回復確認委任。


財政部 網購 APP

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