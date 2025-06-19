聽新聞
0:00 / 0:00

2025報稅／匯損已實現 才能認列損失

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

新台幣持續升值，對企業而言，匯率波動也影響帳上損益變化。財政部南區國稅局表示，企業辦理營所稅結算申報時，外幣交易產生的匯兌損益，必須是「已實現」金額才可認列。

南區國稅局表示，營利事業向國外銷貨或進貨，雙方約定以外幣收付價金，於進、出口貨物時，按當日匯率換算新台幣入帳，未來收付外幣時，因結匯日匯率可能已變動，此時因入帳匯率與結匯匯率差額，即屬已實際發生兌換損益。

國稅局舉例，甲公司2025年2月10日報關出口商品交易總金額為10萬美元，當日美元匯率為32.5元，銷貨產生應收帳款，入帳金額為新台幣325萬元，甲公司在2025年5月2日收到5萬美元應收帳款，按當日結匯匯率30元計算，產生兌換虧損新台幣12.5萬元，可在申報2025年營所稅時列報損失。

至於到年底仍未收取的外銷貨款，甲公司在財務會計上，雖須按年底（2025年12月31日）美元即期匯率進行評價調整，但因該匯率評價調整所產生的兌換損益僅是帳面差額，尚未實現，還不能列報為損失。


美元匯率 新台幣 國稅局

延伸閱讀

前輩1句「要做賤自己」度過低潮 台積電老鳥揭被分紅入帳打醒日常：我的歸屬

00878股息入帳爽花一波！達人用「不用工作的收入」泡湯換自由

00878股息入帳！女網友曬出領息9884元 網讚：持有21張好猛

00878股利入帳！真星華「火力全開」：卡位00919除息攻略曝光

相關新聞

五產品免貨物稅 朝野共識

立法院財政委員會昨（18）日初審通過《貨物稅條例》修正草案，包括罐裝無糖飲料，以及電視機、錄影機、電唱機、錄音機等四大家...

2025報稅／報稅倒數 110萬戶未申報

因應美國對等關稅政策，今年申報去年度綜所稅期限已展延至6月30日，距離申報截止已進入倒數階段。財政部南區國稅局統計，截至...

娛樂設備增減 須事前申請

彰化縣地方稅務局表示，業者如提供娛樂場所或娛樂設施供人娛樂，當相關娛樂設備數量有增減、變動時，須事前向主管稽徵機關申請重...

2025報稅／匯損已實現 才能認列損失

新台幣持續升值，對企業而言，匯率波動也影響帳上損益變化。財政部南區國稅局表示，企業辦理營所稅結算申報時，外幣交易產生的匯...

立院初審 五類商品免貨物稅

立法院財政委員會昨初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，包括罐裝無糖飲料，以及彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等四類...

報稅倒數12天了！全台逾8成完成 剩110萬戶未申報

所得稅申報進入最後倒數階段，民眾務必把握最後時間！南區國稅局提醒，因應美國對等關稅政策，2024年度綜合所得稅結算申報期...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。