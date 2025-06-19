2025報稅／匯損已實現 才能認列損失

新台幣持續升值，對企業而言，匯率波動也影響帳上損益變化。財政部南區國稅局表示，企業辦理營所稅結算申報時，外幣交易產生的匯兌損益，必須是「已實現」金額才可認列。

南區國稅局表示，營利事業向國外銷貨或進貨，雙方約定以外幣收付價金，於進、出口貨物時，按當日匯率換算新台幣入帳，未來收付外幣時，因結匯日匯率可能已變動，此時因入帳匯率與結匯匯率差額，即屬已實際發生兌換損益。

國稅局舉例，甲公司2025年2月10日報關出口商品交易總金額為10萬美元，當日美元匯率為32.5元，銷貨產生應收帳款，入帳金額為新台幣325萬元，甲公司在2025年5月2日收到5萬美元應收帳款，按當日結匯匯率30元計算，產生兌換虧損新台幣12.5萬元，可在申報2025年營所稅時列報損失。

至於到年底仍未收取的外銷貨款，甲公司在財務會計上，雖須按年底（2025年12月31日）美元即期匯率進行評價調整，但因該匯率評價調整所產生的兌換損益僅是帳面差額，尚未實現，還不能列報為損失。