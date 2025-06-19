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2025報稅／報稅倒數 110萬戶未申報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

因應美國對等關稅政策，今年申報去年度綜所稅期限已展延至6月30日，距離申報截止已進入倒數階段。財政部南區國稅局統計，截至6月16日凌晨，全國約572萬戶完成綜所稅申報，約占總申報戶數83%。換言之，還有約110萬戶尚未申報。

國稅局官員表示，若納稅人未如期完成綜所稅申報，可能會影響自身權益，例如當國稅局已經核定補稅金額後，才發現改用列舉扣除額較有利，也恐無法再主張要用列舉扣除額；另外逾期申報也可能衍生滯納金。

另外在期限內透過網路完成申報綜所稅，也可列入首批退稅對象，7月底即可領到退稅款。

南區國稅局長李雅晶表示，據以往經驗，許多較為複雜報稅案件常集中在最後幾天才送件，但由於報稅志工服務僅提供至5月底，6月起雖有調派人力支援，但服務量能相對有限，仍建議民眾儘早辦理。

為因應人流高峰並強化便民措施，南區國稅局表示，在最後五個上班日（6月24日至27日、6月30日）中午不打烊，全時段提供申報收件與扣除額資料查詢等服務，並在6月30日當天延長受理時間至晚間7時，若使用網路申報則更為方便，只要在6月30日晚上截止前上傳即可。

今年報稅系統也大幅升級，新增「稅額估算表」下載功能。國稅局提醒，納稅人只要點選並確認估算內容正確後，再填寫繳退稅方式並回傳，就能一鍵完成申報。全程不需讀卡機、無須申請查詢碼，真正實現「免跑國稅局、免裝APP、免插卡」行動申報便利性。

國稅局提醒，若申報資料需附上相關證明文件，應於7月10日前寄送至戶籍所在地的國稅局，或親送至鄰近分局或稽徵所；使用網路或手機報稅者，也可利用系統的附件上傳功能繳交，既省時間也免排隊，輕鬆又安心。


綜所稅 報稅 國稅局

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