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報稅倒數12天了！全台逾8成完成 剩110萬戶未申報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
趕快把握最後時間報稅，別擠在最後幾天以免塞車。聯合報系資料照片
趕快把握最後時間報稅，別擠在最後幾天以免塞車。聯合報系資料照片

所得稅申報進入最後倒數階段，民眾務必把握最後時間！南區國稅局提醒，因應美國對等關稅政策，2024年度綜合所得稅結算申報期限展延至6月30日，據統計，截至6月16日凌晨，全國已有約572萬戶完成申報，約占總戶數（去年總申報戶約685萬人）的83.51%，距離截止日僅剩不到兩週，尚未申報的民眾請盡快完成。

南區國稅局局長李雅晶提醒，往年複雜案件通常都拖到最後幾天，提醒民眾別等到壓線才申報，由於報稅志工服務僅到5月底，6月起雖會增派人力支援，但仍鼓勵納稅人提早前往辦理，以獲得更完善的協助。

南區國稅局表示，為便利民眾申報並紓解人潮壓力，各地國稅局將在申報期最後五個工作日（6月24日至27日，以及截止日6月30日）中午不休息，持續提供申報收件與扣除額資料查詢服務；截止當日更延長受理時間至晚上7點。若使用網路報稅，只要在6月30日晚上12點前上傳成功就算完成申報，免出門也能輕鬆繳稅。

今年報稅系統也新增便利功能，只要點選下載「稅額估算表」、確認資料正確，再回到申報畫面填寫基本資料與繳（退）稅方式，就可一鍵上傳完成申報，全程無需讀卡機，也不用申請查詢碼，大幅簡化流程。

為鼓勵民眾採用手機報稅，只要在申報過程中勾選同意參加抽獎活動，即可參與「手機報稅趣 好禮歡樂送」活動，總獎金高達525萬元，獎項多達近兩萬名，最高獎金更有5萬元。

南區國稅局也提醒，若有應檢附的證明文件，應於7月10日前寄送至戶籍所在地的國稅局，或親送至任一分局或稽徵所；透過手機或網路申報者，也可利用附件上傳系統上傳資料，節省時間。


手機 報稅 國稅局

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