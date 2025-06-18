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小家電免徵貨物稅通過初審 立委盼納入更多品項

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
民進黨立委王世堅認同，小家電免徵貨物稅應納入更多品項。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅認同，小家電免徵貨物稅應納入更多品項。圖／聯合報系資料照片

立法院財政委員會18日初審通過《貨物稅條例》部分條文修正草案，電視機、錄影機、錄音機和電唱機從課稅項目中刪除，未來都免貨物稅。對此，立委王世堅受訪時表示，前述小家電都已不再是奢侈品，而是生活必需品，免貨物稅是合理的，他也認同應該納入更多的家電品項。

有關3C家電免徵貨物稅，是否應該納入更多的家電品項，王世堅表達認同。他認為，今天財委會討論到的八大品項都應該取消，電視、音響、電烤箱都已經不再是奢侈品，這是全體民眾每天日常生活的必需品。

王世堅提到，小家電現在的稅收其實非常低，從2016年收13億6千萬左右，到2024年已經降到11億，在一年總稅收3兆1千億元的占比之中，可以說完全微不足道。針對這部分收貨物稅，他認為是一種擾民，也阻礙了全體國民的小確幸。

王世堅表示，今天財委會討論的結論只有針對幾項免徵，加起來大約一億多的貨物稅收，所以大概維持了還有十億元要繼續收稅，就是有兩個大項，包括電烤箱。因此他希望再接再厲，他會繼續在財政委員會來努力。

王世堅說，財政部負責全國的稅收，若要取消任何的稅收，財政部的原則是第一要考慮稅損，第二要找到替代財源。稅損的部分，全部小家電取消收稅，一年也才11億元而已，對於總稅收3兆1千億的占比微不足道。由於稅損非常低，所以也不必考慮到有所謂替代財源的問題。


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