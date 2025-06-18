5月全國房地合一稅近50億、年減2成 新北市連三月榮登「繳稅王」

根據財政部最新數據，2025 年 5 月全國個人房地合一稅為49.5 億元，月增13%、年減20%。觀察六都、新竹縣市的表現，僅新北市稅收年增44%，其餘六都均呈現年減的衰退趨勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，數據顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。不過以六都、新竹縣市表現來看，5月新北市繳出 個人房地合一稅15.1億元，蟬聯全國第一，連續三個月都贏過台中，榮登「繳稅王」。

陳金萍指出，去年上半年因房價飆高且交易火熱，房地合一稅的稅收自然也創新高。不過，今年房市買氣明顯降溫，連續幾個月，國內許多縣市的稅收皆呈現年減現象，短期內恐怕很難再創新高紀錄。

陳金萍指出，目前房市仍壟罩觀望氣氛，除了受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響外，近期因美國總統川普關稅戰議題，導致國際局勢動盪，也間接影響民眾購屋信心，後續房市表現仍須密切觀察後續政經局勢變化以及政策走向。