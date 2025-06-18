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5月全國房地合一稅49.5億元 這區連三月榮登「繳稅王」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
六都5月全國個人房地合一稅收，新北市連續三月蟬聯第一。圖／永慶房屋提供
六都5月全國個人房地合一稅收，新北市連續三月蟬聯第一。圖／永慶房屋提供

根據財政部最新數據，2025年5月全國個人房地合一稅為49.5億元，月增13%，比去年同期減少 20%。觀察七大都會區的表現，僅新北市稅收年增44%，繳出15.1億元，連續三個月蟬聯「繳稅王」，其餘六都均呈現年減的衰退趨勢，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年上半年因房價飆高且交易火熱，房地合一稅的稅收自然也創新高。不過，今年房市買氣明顯降溫，連續幾個月，全台許多縣市的稅收皆呈現年減現象，短期內恐怕很難再創新高紀錄。

細看各縣市今年5月的稅收數據，新北市為15.1億元、年增44%；台中市8.5億元、年減22%；高雄市7.5億元、年減17%；台北市5.3億元、年減40%；桃園市4.7億元、年減35%；台南市2億元，年減52%；新竹縣市則為1.4億元，年減71%最多。

陳金萍表示，目前房市仍壟罩觀望氣氛，除了受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響外，近期因美國總統川普關稅戰議題，導致國際局勢動盪，也間接影響民眾購屋信心，後續房市表現仍須密切觀察後續政經局勢變化以及政策走向。

2025年5月全國個人房地合一稅收。圖／永慶房屋提供
2025年5月全國個人房地合一稅收。圖／永慶房屋提供


房市 房地合一稅

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