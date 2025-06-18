5月全國房地合一稅49.5億元 這區連三月榮登「繳稅王」

根據財政部最新數據，2025年5月全國個人房地合一稅為49.5億元，月增13%，比去年同期減少 20%。觀察七大都會區的表現，僅新北市稅收年增44%，繳出15.1億元，連續三個月蟬聯「繳稅王」，其餘六都均呈現年減的衰退趨勢，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年上半年因房價飆高且交易火熱，房地合一稅的稅收自然也創新高。不過，今年房市買氣明顯降溫，連續幾個月，全台許多縣市的稅收皆呈現年減現象，短期內恐怕很難再創新高紀錄。

細看各縣市今年5月的稅收數據，新北市為15.1億元、年增44%；台中市8.5億元、年減22%；高雄市7.5億元、年減17%；台北市5.3億元、年減40%；桃園市4.7億元、年減35%；台南市2億元，年減52%；新竹縣市則為1.4億元，年減71%最多。