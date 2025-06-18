快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

熱門 ETF 藏稅務風險 勤業眾信籲企業避開申報陷阱

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明。業者提供
勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明。業者提供

隨著ETF（指數型基金）投資風潮不斷升溫，不只散戶熱衷投入，越來越多企業也把ETF納入資產配置。不過，勤業眾信提醒，營利事業投資ETF雖能有效分散風險、提升資金運用效率，但背後涉及的課稅規定相當複雜，若沒搞清楚收益來源與性質，申報時恐怕踩雷。

勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明指出，企業投資ETF時，不同的收益類型，像是股利、利息、交易所得或借券收入，會依ETF的投資標的是國內或海外而適用不同課稅方式，例如來自國內股票型ETF的股利多屬資本公積返還，可免課稅；但若是國外股票或中國大陸的ETF收益，通常就要課稅。

此外，即使是ETF交易產生的資本利得，若是屬於國內發行的ETF，雖免證交稅，但仍須計入基本稅額；若是海外發行的ETF，則交易所得將直接納入企業營所稅課稅範圍。

陳惠明提醒，企業務必向投信公司索取收益分配通知書，或參考ETF官網、公開說明書，釐清各筆收入的性質與來源，才能避免申報錯誤，如果是透過國內券商進行海外ETF複委託，企業也需確認該收益是否屬於「投資成本返還」或「實際所得」，因為這會直接影響需不需要繳稅。

ETF的投資看似簡單，實際稅務判斷卻一點都不輕鬆。勤業眾信建議，企業在做ETF投資前，不妨先請教稅務顧問，才能降低風險、合法節稅，在追求投資效益的同時，也確保報稅不出錯。


股票 ETF

延伸閱讀

00878不在前10名榜內…「這些ETF」是有錢人愛買的！懶錢包：債券型人均上億

新竹新創小聚 氣氛熱烈

賽親基金會集結專家 扮「長者陪跑教練」為銀髮族掌舵

永續揭露宣導 業者回響熱烈

相關新聞

熱門 ETF 藏稅務風險 勤業眾信籲企業避開申報陷阱

隨著ETF（指數型基金）投資風潮不斷升溫，不只散戶熱衷投入，越來越多企業也把ETF納入資產配置。不過，勤業眾信提醒，營利...

租稅優惠門檻將調降至年所得200萬？國發會表「尊重」

立法院經濟委員會18日審查「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案。為提供外國特定專業人士留才租稅誘因，立委提出修正版本，擬...

經部加碼補助電動機車

經濟部昨（17）日發布修正電動機車補助要點，即日起提高三項補助金額。民眾只要報廢一台十年以上老舊燃油機車，並購買任一款由...

2025報稅／扶養親屬列報 三點不漏

報稅季進入尾聲，財政部北區國稅局提醒納稅人，列報扶養親屬時可留意三大重點，首先是扶養長輩資格及免稅額度，其次是無謀生能力...

法院判決過戶 留意土增稅

稅務局提醒，經法院判決而過戶、移轉他人的土地，在申報土地增值稅時，應留意「土地漲價總數額」計算方式，在申報移轉現值時，應...

戶籍遷出成空戶 喪失優稅

嘉義市財稅局提醒，民眾適用地價稅自住優惠稅率，並非一經核准就能永久適用，若因戶籍遷出導致土地成為「空戶」，將立即喪失優惠...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。