熱門 ETF 藏稅務風險 勤業眾信籲企業避開申報陷阱

隨著ETF（指數型基金）投資風潮不斷升溫，不只散戶熱衷投入，越來越多企業也把ETF納入資產配置。不過，勤業眾信提醒，營利事業投資ETF雖能有效分散風險、提升資金運用效率，但背後涉及的課稅規定相當複雜，若沒搞清楚收益來源與性質，申報時恐怕踩雷。

勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明指出，企業投資ETF時，不同的收益類型，像是股利、利息、交易所得或借券收入，會依ETF的投資標的是國內或海外而適用不同課稅方式，例如來自國內股票型ETF的股利多屬資本公積返還，可免課稅；但若是國外股票或中國大陸的ETF收益，通常就要課稅。

此外，即使是ETF交易產生的資本利得，若是屬於國內發行的ETF，雖免證交稅，但仍須計入基本稅額；若是海外發行的ETF，則交易所得將直接納入企業營所稅課稅範圍。

陳惠明提醒，企業務必向投信公司索取收益分配通知書，或參考ETF官網、公開說明書，釐清各筆收入的性質與來源，才能避免申報錯誤，如果是透過國內券商進行海外ETF複委託，企業也需確認該收益是否屬於「投資成本返還」或「實際所得」，因為這會直接影響需不需要繳稅。

ETF的投資看似簡單，實際稅務判斷卻一點都不輕鬆。勤業眾信建議，企業在做ETF投資前，不妨先請教稅務顧問，才能降低風險、合法節稅，在追求投資效益的同時，也確保報稅不出錯。