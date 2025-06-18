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租稅優惠門檻將調降至年所得200萬？國發會表「尊重」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院經濟委員會18日審查「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案。為提供外國特定專業人士留才租稅誘因，立委提出修正版本，擬將原本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，調降至200萬元。對此，國發會主委劉鏡清表示「尊重」，但要會同財政部研商。

劉鏡清18日出席立法院經濟委員會並詢答。他表示，外國特定專業人士留台租稅優惠門檻不論是300萬元或200萬元，若人進不來，都課不到。其次，考量新加坡等各國競相留才，為提高我留才競爭力，他表示「予以尊重」。惟要會同財政部研究。

綠委蔡易餘等17人提案修正將外國特定專業人才薪資減半課稅適用門檻由300萬元調降至200萬元，對此，財政部今日書面資料指出，現行300萬元門檻尚屬適宜。

財政部表示，為延攬及吸引我產業需要的外國特定專業人才來台工作，現行「外國專業人才延攬及僱用法」第20條規定，外國特定專業人才得於首次符合在我國居留滿183日且薪資所得超過新台幣300萬元之課稅年度起算五年內，其各該在我國居留滿183日之課稅年度薪資所得超過300萬元部分半數免稅，且海外所得免計入基本所得額。

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財政部 薪資 立法院

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