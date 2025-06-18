戶籍遷出成空戶 喪失優稅

嘉義市財稅局提醒，民眾適用地價稅自住優惠稅率，並非一經核准就能永久適用，若因戶籍遷出導致土地成為「空戶」，將立即喪失優惠資格，改以較高稅率課徵，千萬不可大意。

民眾若擁有符合條件的住宅用地，可申請地價稅「自用住宅用地優惠稅率」（千分之2），相較於一般用地稅率（千分之10至55），稅負差距高達四倍以上。這項優惠雖可有效減輕負擔，但應留意適用規定。

財稅局指出，近期曾有民眾誤以為地價稅優惠是「申請一次、終身有效」，卻未察覺戶籍早已全戶遷出，導致被稽徵機關追補地價稅，增加不少支出。依規定，土地所有權人、配偶或直系親屬需設籍該處，且土地不得出租或作營業用途，才符合「自用住宅用地」適用資格。

一旦全戶戶籍遷出，優惠資格將會取消，即使日後再遷回，也須重新提出申請，才可恢復適用自住稅率。財稅局提醒，民眾如要在當年度享有地價稅優惠，須在每年9月22日前申請。