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法院判決過戶 留意土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

稅務局提醒，經法院判決而過戶、移轉他人的土地，在申報土地增值稅時，應留意「土地漲價總數額」計算方式，在申報移轉現值時，應以申報人向法院起訴日當期公告現值為準，而非判決確定日或地政登記日。

土地漲價總數額是土增稅稅基，是以土地移轉時的「申報移轉現值」減除「前次移轉現值」（或原規定地價）乘以物價指數，如有土地改良費用，應一併減除。計算出漲價總數額後，再依據稅率級距計算應納土增稅。

有民眾詢問，名下一筆土地經法院判決移轉給他人，該如何申報土增稅？對此，台中市稅務局提醒民眾，這類「經法院判決移轉」土地，稅基認定方式與一般買賣不同，申報時須特別注意。

依《土地稅法》第30條規定，若土地是依法院判決辦理產權移轉，應以申報人「向法院起訴時」的當期公告土地現值為準，來認定申報移轉現值，而不是判決確定日或地政登記日。

換句話說，這類特殊情形下的土增稅申報，是以訴訟發生起點作為認定標準，不同於買賣契約訂約日或過戶登記日，納稅人切勿搞錯。

舉例來說，若當事人於2022年5月提起訴訟，法院於2023年8月判決移轉，並於2024年完成登記，則土增稅申報應回溯至2022年5月所屬期別的公告土地現值作為移轉現值，錯把2023或2024年的公告現值當成計算基準，恐導致申報錯誤或稅額爭議。稅務局提醒，不少民眾因不熟悉申報規定，常誤以為應依登記日或判決日申報，結果不僅增加行政往返，也可能導致申報錯誤。

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漲價 土增稅

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