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電信管理法三讀 強化阻詐

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院會昨（17）日三讀通過《電信管理法》修法，強化管理第二類電信業者，希望阻絕電信詐騙案件。修法實施後一年內，應向主管機關辦理登記，未登記者可罰10萬到100萬元。

第一類電信業者是指擁有基地台的業者，負責提供基本語音、數據等傳輸服務，比如中華電信（2412）、台灣大哥大、遠傳電信等；第二類電信則因沒有自己的網路，須向一類電信業者租用網路後，再提供不同電信服務。過去第二類電信業者被認為是防詐破口。

依三讀條文規定，第二類電信業者應向主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）辦理電信事業登記，包括：一，提供用戶接取網路服務的IASP業者；二，批發轉售用戶號碼、經營虛擬行動網路服務的MVNO業者，皆須登記為電信事業。未登記者可罰10萬至100萬元。

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電信詐騙 遠傳電信 中華電信

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