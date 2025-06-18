2025報稅／扶養親屬列報 三點不漏

報稅季進入尾聲，財政部北區國稅局提醒納稅人，列報扶養親屬時可留意三大重點，首先是扶養長輩資格及免稅額度，其次是無謀生能力判定，最後則是重複列報父母扶養免稅額時應依一定順序認定。

北區國稅局表示，今年報稅季延長一個月至6月底，申報期限將至，提醒民眾可檢視申報狀況，若有誤解法令規定可即時更正。以最常見的列報扶養親屬來看，應留意三大重點。

首先在列報資格及額度方面，《所得稅法》第17條規定，納稅人可申報本人、配偶及符合條件的直系尊親屬作為扶養對象，2024年每位扶養親屬免稅額為9.7萬元，若扶養對象年滿70歲，則提高至14.55萬元。

其次，父母若未滿60歲，只要符合三種情況之一，也可被認定為無謀生能力，進而符合列報扶養條件。第一、全年所得未達基本生活費21萬元；第二、具身心障礙證明；第三、符合《精神衛生法》規定的精神病患。

最後是重複列報時如何處理。國稅局表示，實務上常出現兄弟姊妹未先行協調就各自列報扶養父母，結果造成重複列報，不僅失去免稅資格，還可能被補稅。為減少爭議並統一認定標準，財政部已訂定扶養親屬列報審認原則，當發生重複列報時，應按照四大順位認定。

第一，父母出具書面聲明，說明由哪位子女扶養；第二，兄弟姊妹間有明確協議；第三，若父母已受法院裁定監護，則由監護人申報；第四，若前述皆無，則依實際扶養事實判斷，包括同住天數、實際支付生活費、醫療支出紀錄與探視紀錄等。

舉例來說，一對兄弟阿明、阿綱在申報2023年綜所稅時，都將母親列為扶養對象，但經查證，母親與阿綱實際同住，由阿綱負擔日常照顧與醫療費用，並出具書面聲明，國稅局判定應由阿綱列報。

民眾在報稅期間若發現申報內容有誤，使用網路申報者可直接重新上傳正確資料，即完成更正；若申報期限已過，不論採用網路或紙本方式，都需向戶籍所在地稅捐稽徵機關提出書面更正申請。