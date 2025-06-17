土地哥哥的、房子弟弟的！卡這關鍵地價稅自用優稅飛了

桃園市地方稅務局提醒民眾，若想申請地價稅的「自用住宅用地優惠稅率」（稅率千分之二），除了土地要作為自己或家人實際居住使用外，更要特別注意土地和房屋的所有權人身分是否符合規定。簡單來說，土地與房屋必須同屬一人，或是由其配偶、直系親屬持有，才有資格申請這項優惠。

稅務局舉例說明，如果哥哥名下有一塊土地，但建築物是登記在弟弟名下，雖然實際上是哥哥住在裡面，仍因為兩人是「旁系親屬」，不符合優惠稅率申請條件，這筆土地就無法享有自用住宅地價稅的優惠。

除了房地產權屬要正確，想申請地價稅優惠，還需要符合以下三項條件：一、土地上應有本人、配偶或直系親屬的戶籍登記；二、不得出租或作為營業用途；三、面積限制為都市土地300平方公尺以下，非都市土地700平方公尺以下。

稅務局也提醒，申請優惠稅率並非自動生效，必須每年在地價稅開徵前40天，也就是9月22日前提出申請，才能從當年度起適用，若錯過時間，只能等到下一年才能享有優惠。