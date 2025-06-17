勞長洪申翰提醒 勞退自提6%免課稅

勞動部長洪申翰17日在臉書提醒，請勞工注意，勞退自提免課稅。2024年如有個人自願提繳退休金，請留意薪資總額是否已扣除自提金額。如發現所得資料有誤，可洽詢事業單位向所轄國稅局申請更正，維護自身權益。

洪申翰表示，依《勞工退休金條例》第14條第3項規定，每月工資6%範圍內可自願提繳退休金，自提金額不計入當年度薪資所得課稅。扣繳義務人（如事業單位）辦理薪資所得扣（免）繳申報時，勞工自願提繳退休金「無須計入」扣（免）繳憑單的給付總額。

洪申翰舉例，假設每月工資5萬元（依勞工退休金月提繳分級表，適用月提繳工資級距為50,600元），自提退休金6%即為3,036元。公司向國稅局申報扣（免）繳憑單的「給付總額」為56萬3,568元〔（5萬元 - 3,036元）x 12 個月〕。

洪申翰解釋，也就是說，員工向國稅局查調或網路申報系統下載的「薪資總額」，已不含自提金額，「個人申報綜合所得稅」時不用再減除。

洪申翰提醒，2024年如有個人自願提繳退休金，請留意薪資總額是否已扣除自提金額。如發現所得資料有誤，請洽事業單位向所轄國稅局申請更正，維護自身權益。如需確認自提金額或取得個人繳費證明，請至勞保局e化服務系統查詢，或親持身分證明文件、印章至勞保局各地辦事處臨櫃查詢。