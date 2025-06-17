立委呼籲無糖飲料免稅 建議賴總統變成無糖總統

立委鍾佳濱、賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳、李坤城於17日在立法院舉行「無糖免稅 健康加倍」記者會，號召政府與民間攜手推動健康導向稅制改革，呼籲財政部調整現行貨物稅架構，讓「無添加糖」包裝飲料比照天然果汁享有0%稅率。李坤城說，此舉呼應賴清德總統「健康台灣」的目標，也建議賴總統能從全糖總統變成無糖總統。

鍾佳濱指出，現行飲料貨物稅率為：天然果汁0%、稀釋果汁8%、其他飲料15%。然而，不少無糖茶飲、機能飲品被歸類於「其他飲料」，與高糖飲品課徵相同稅率，形成對健康不利的反向激勵。他強調，無糖飲料應獲得實質鼓勵，而不是被懲罰。

賴惠員，為了守護全民健康無糖飲品應該免稅，讓「稅更輕、路更寬」。現行《貨物稅條例》規定稀釋果汁稅率僅8%，但無糖飲品卻適用15%的稅率，明顯不公平。她補充，財政部今日因擔憂3至5億元的稅收短缺而未列席說明，然而在她看來，應該拿國民健康與微薄稅損放在天平上衡量，究竟是3至5億元稅收重要，還是全民健康更重要？

林月琴指出，糖分攝取過量不僅導致肥胖，更與心血管疾病、糖尿病、失智、憂鬱等密切相關。2023年健保支出因糖尿病等代謝疾病增加逾133億元，不能再忽視。她呼籲廠商將省下的稅金投入公共衛生宣導，提醒民眾減糖的重要性。

郭昱強調，「健康台灣」不僅是國家目標，更是普世價值。她指出，無糖飲料免稅能產生雙贏效果：既促進健康，又減輕民眾荷包壓力。她補充，英國、墨西哥、南非、美國多州已針對含糖飲料課稅，證明價格政策可有效影響選擇。盼透過減稅鼓勵選擇無糖飲品，這是最溫和、也最有效益的做法。

王正旭表示，糖尿病人口已達250萬人，且有年輕化趨勢，這不只是醫療問題，更是國力與壽命的危機，不能再對糖的危害視而不見。《營養及健康飲食促進法》在去年三讀通過後，政府已積極推動健康飲食教育，從校園到社區，期盼讓國人了解到健康飲食的重要。

王正旭說，也想藉由本次記者會呼籲國人，若非必要，應儘可能減少糖分、甚至代糖相關成分的攝取，從國人飲食習慣及消費選擇的轉變，帶動廠商研發與生產的調整，期盼國人能夠更傾向選擇無糖飲品，以遠離糖尿病、代謝性疾病等慢性病。

張雅琳提到，台灣青少年肥胖率居亞洲之冠，國高中生肥胖率超過三成。她指出，學校周邊飲料店林立，孩子每天喝下的其實是糖水、奶精與各種澱粉添加物，長期下來將提高代謝病風險。

李坤城指出，《貨物稅條例》第八條已針對純天然果汁等、純天然蔬菜汁等免徵貨物稅，目的是維護國民健康、降低肥胖率及減少醫療支出。今天訴求「合於國家標準無添加糖飲料品免稅」，也跟財政部第八條免稅的方向一致，這也是朝野共識。更是呼應賴清德總統「健康台灣」的目標，也建議賴總統能從全糖總統變成無糖總統。

立委指出國際經驗支持糖稅奏效，墨西哥2014年開徵糖稅後，含糖飲料銷量下降7.6%、瓶裝水銷量上升；英國採「階梯式糖稅」，促使業者改配方減糖以避免課稅； 新加坡、挪威、法國等國亦實施糖稅，搭配標示制度與宣導教育，健康政策收效良好。