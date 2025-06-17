粗心把戶籍遷出成空戶慘！優稅資格全失、補稅四倍以上

嘉義市財稅局提醒，民眾若擁有符合條件的住宅用地，可申請地價稅「自用住宅用地優惠稅率」（千分之二），相較於一般用地稅率（千分之十至五十五），稅負差距高達四倍以上。這項優惠雖可有效減輕負擔，但並非一經核准就能永久適用，若因戶籍遷出導致土地成為「空戶」，將立即喪失優惠資格，改課高額稅率，千萬不可大意。

財稅局指出，近期曾有民眾誤以為優惠是「申請一次、終身有效」，在未察覺戶籍早已全戶遷出的情況下，繼續享用低稅率，最終被追補地價稅，增加不少支出。根據規定，土地所有權人、其配偶或直系親屬需設籍於該地，且土地不得出租或作營業用途，才符合「自用住宅用地」的適用資格。

一旦全戶戶籍遷出，稅務系統將自動取消優惠資格，即使日後再遷回，也須重新提出申請，才可恢復適用低稅率。財稅局提醒，民眾如要在當年度享有優惠，必須在每年9月22日前完成申請；若逾期，則需從次年起才能重新適用，申請時點可千萬要注意。

為了讓申辦更便利，財稅局提供多元管道，除可透過紙本文件親自或由他人臨櫃申請外，民眾也可使用「地方稅網路申報作業系統」或稅務局的「線上申辦」服務完成手續，不需舟車勞頓即可輕鬆申請，保障自身權益，避免遭補稅損失荷包。

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