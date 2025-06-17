個資法過渡期 立委有異見

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

立法院經濟委員會昨（16）日初審《個人資料保護法》修正草案，其中針對私部門個資納管設置六年過渡期，部分立委認為過渡期應縮短，最後無法達成共識，保留黨團協商。

政院版本個資法修正草案明定公私部門發生個資洩露事故時有通報義務，同時賦予行政院個人資料保護委員會發動「行政檢查」權限。

行政院原規劃個資會成立的前六年，私部門個資監管業務將分兩軌進行，沒有明確目的事業主管機關者先由個資會納管，但有明確目的事業主管機關者，先由經濟部金管會等主管機關監管；之後將每兩年滾動檢討一次，逐步把私部門監管權限移轉給個資會。

經在場立委討論後，多數條文按行政院提案通過，不過對於主管機關私部門納管設置六年過渡期，民進黨立委王美惠主張將過渡條款下調至四年內、每年檢討一次，國民黨立委羅廷瑋則提案改為五年內、每二年檢討一次。朝野協商後，仍無法達成共識，全案須交由黨團協商。

金管會 經濟部 國民黨

延伸閱讀

控罷團不實抹黑、抹紅…藍營8立委今提告！國民黨將持續蒐證

嘉義市西區全民運動館上梁 預計115年9月營運

民代視察社會住宅 嘉市未來6處社宅1337戶

立院初審個資法修法 私部門納管過渡條款保留送協商

相關新聞

稅收挹注長照基金 大減16％

財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金299億元，年減16.7％，占累計分配預算數比率為79.4％，達標率低，稅收入帳不...

連續繼承股票 申報兩關鍵

財政部台北國稅局表示，民眾若在短期內連續繼承親人股票、獲配股利等情況，應留意遺產稅計算方式。主要有兩關鍵，首先，死亡前五...

2025報稅／企業報稅附件 7月底前上傳

報稅季倒數，財政部中區國稅局提醒企業，所得稅申報期間展延至6月底，應留意各項作業期間，若有需要上傳電子附件，期限為7月3...

個資法過渡期 立委有異見

立法院經濟委員會昨（16）日初審《個人資料保護法》修正草案，其中針對私部門個資納管設置六年過渡期，部分立委認為過渡期應縮...

代辦貸款假冒銀行還找法院強制執行 金管會提醒勿上當

代辦公司冒用銀行之名作業務，竟然還找法院對民眾強制執行？據了解，金管會受理許多民眾申請陳情代辦冒名銀行招攬貸款業務爭議，...

房屋標準價格今年將有13縣市重評 二地方調高

今年共有13縣市依規定應重評房屋標準價格（房屋稅稅基），截至目前已有五個地方政府公告評定結果，其中彰化縣、花蓮縣皆調升房屋標準價格，雲林縣、連江縣未調整。屬於都會區的台南市、新竹縣市則尚未公告結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。