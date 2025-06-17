連續繼承股票 申報兩關鍵

財政部台北國稅局表示，民眾若在短期內連續繼承親人股票、獲配股利等情況，應留意遺產稅計算方式。主要有兩關鍵，首先，死亡前五年繼承財產已納遺產稅，就不再計入遺產課稅，其次，要留意除權息時間。

台北國稅局表示，常有民眾向稅局詢問短期連續繼承的稅務問題，遺產稅主要是以被繼承人死亡時遺留財產為課徵標的，為避免同筆財產因短期間連續繼承，而一再被課徵遺產稅、加重納稅人負擔，《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前五年內繼承財產已納遺產稅者，不計入遺產總額課稅，這是第一個關鍵。

國稅局表示，針對短期內連續發生繼承事件時，「先死亡」的被繼承人所遺股票若已繳納遺產稅，在其死亡日後配發的股利（也就是除權息交易日在死亡日之後），就屬於「後死亡」被繼承人的所得，未列入先死亡的被繼承人遺產課稅，應列入後死亡被繼承人的遺產總額來申報遺產稅，因此，除權息時間是另一個關鍵。

舉例來說，陳先生（化名）2024年1月2日死亡，繼承人為配偶陳太太與兒子小陳，經國稅局核定為有稅案件並已完納遺產稅，其中陳先生遺有某公司股票300萬股，陳太太應繼分繼承150萬股，並於2024年7月獲配股票股利3萬股，陳太太同年11月10日死亡，遺有死亡前繼承陳先生的股票與股票股利。

國稅局解釋，陳太太繼承陳先生的股票150萬股，屬已繳納遺產稅範圍，依遺贈稅法規定，申報為不計入遺產總額財產；但陳太太繼承股票後所獲配的股票股利3萬股，屬陳太太的所得，陳太太死亡時，該股票股利不屬於已繳納遺產稅的財產範圍，在陳太太身故後仍應計入遺產總額，由小陳申報遺產稅。

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