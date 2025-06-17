連續繼承股票 申報兩關鍵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，民眾若在短期內連續繼承親人股票、獲配股利等情況，應留意遺產稅計算方式。主要有兩關鍵，首先，死亡前五年繼承財產已納遺產稅，就不再計入遺產課稅，其次，要留意除權息時間。

台北國稅局表示，常有民眾向稅局詢問短期連續繼承的稅務問題，遺產稅主要是以被繼承人死亡時遺留財產為課徵標的，為避免同筆財產因短期間連續繼承，而一再被課徵遺產稅、加重納稅人負擔，《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前五年內繼承財產已納遺產稅者，不計入遺產總額課稅，這是第一個關鍵。

國稅局表示，針對短期內連續發生繼承事件時，「先死亡」的被繼承人所遺股票若已繳納遺產稅，在其死亡日後配發的股利（也就是除權息交易日在死亡日之後），就屬於「後死亡」被繼承人的所得，未列入先死亡的被繼承人遺產課稅，應列入後死亡被繼承人的遺產總額來申報遺產稅，因此，除權息時間是另一個關鍵。

舉例來說，陳先生（化名）2024年1月2日死亡，繼承人為配偶陳太太與兒子小陳，經國稅局核定為有稅案件並已完納遺產稅，其中陳先生遺有某公司股票300萬股，陳太太應繼分繼承150萬股，並於2024年7月獲配股票股利3萬股，陳太太同年11月10日死亡，遺有死亡前繼承陳先生的股票與股票股利。

國稅局解釋，陳太太繼承陳先生的股票150萬股，屬已繳納遺產稅範圍，依遺贈稅法規定，申報為不計入遺產總額財產；但陳太太繼承股票後所獲配的股票股利3萬股，屬陳太太的所得，陳太太死亡時，該股票股利不屬於已繳納遺產稅的財產範圍，在陳太太身故後仍應計入遺產總額，由小陳申報遺產稅。

遺產稅 股票 股利

延伸閱讀

民眾過世數億地遭盜賣國賠5千萬 大安地所回應了

民眾過世…3筆土地遭盜賣 判大安地政所國賠5217萬

緯創、廣達、鴻海除息前都有行情？專家分析走勢僅「1因素」沒上漲

中山美穗之子放棄繼承4億新台幣遺產？蘇家宏律師解析背後「3大理由」

相關新聞

稅收挹注長照基金 大減16％

財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金299億元，年減16.7％，占累計分配預算數比率為79.4％，達標率低，稅收入帳不...

連續繼承股票 申報兩關鍵

財政部台北國稅局表示，民眾若在短期內連續繼承親人股票、獲配股利等情況，應留意遺產稅計算方式。主要有兩關鍵，首先，死亡前五...

2025報稅／企業報稅附件 7月底前上傳

報稅季倒數，財政部中區國稅局提醒企業，所得稅申報期間展延至6月底，應留意各項作業期間，若有需要上傳電子附件，期限為7月3...

個資法過渡期 立委有異見

立法院經濟委員會昨（16）日初審《個人資料保護法》修正草案，其中針對私部門個資納管設置六年過渡期，部分立委認為過渡期應縮...

代辦貸款假冒銀行還找法院強制執行 金管會提醒勿上當

代辦公司冒用銀行之名作業務，竟然還找法院對民眾強制執行？據了解，金管會受理許多民眾申請陳情代辦冒名銀行招攬貸款業務爭議，...

房屋標準價格今年將有13縣市重評 二地方調高

今年共有13縣市依規定應重評房屋標準價格（房屋稅稅基），截至目前已有五個地方政府公告評定結果，其中彰化縣、花蓮縣皆調升房屋標準價格，雲林縣、連江縣未調整。屬於都會區的台南市、新竹縣市則尚未公告結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。