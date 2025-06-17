稅收挹注長照基金 大減16％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金299億元，年減16.7％，占累計分配預算數比率為79.4％，達標率低，稅收入帳不如預期，四大稅收來源全面衰退，其中房地合一稅遺產稅、贈與稅都呈雙位數年減。

長照基金自2017年成立開始，由《長期照顧服務法》授權，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為1,060億元，與前一年度相比，增加35.7％。

稅收財源方面，今年前五月撥入長照基金稅收共299億元，與去年同期相比減少60億元、年減16.7％。其中房地合一稅雖仍為長照基金最主要稅收財源，但今年以來累計貢獻僅140億元，較前一年度同期減少44億元，年減24％。

近期不動產市場因央行信用管制，加上受美國對等關稅政策衝擊、牽動全球經濟局勢，間接影響民眾購屋信心，房市交易因而降溫，房地相關稅目持續出現年減。

個人房地合一稅5月仍為雙位數的負成長、年減20.1％，連帶影響到相關基金撥補。

長照基金前五月來自菸稅占比第二，共挹注107億元，年減1.7％；遺產稅撥入長照基金37億元，年減23.9％；贈與稅則有14億元，年減13.1％。

稅收挹注長照基金情況，近年在稅收表現良好下，多呈現優於預期，不過受到房市急凍影響，今年房地合一稅入帳不如預期，牽動長照基金財源，今年能否達到預算數仍待觀察。

至於贈與稅、遺產稅則屬於機會稅，也就是較難預測稅收實際情況，截至5月底，兩項稅目也都是呈現雙位數減少；菸稅則向來是長照基金穩定財源，長久以來變動並不大。

另外，累計前五月撥入中央特種基金的健康福利捐實徵淨額108億元，較上年同期減少2億元，年減1.7%。

長照 遺產稅 房地合一稅

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