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臺南市重評房屋稅標準單價 平均調幅為21%

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

台南市財政稅務局16日表示，今年不動產評價委員會已於4月底召開，決議各類構造房屋標準單價較108年標準單價表(105年7月以後房屋適用)實際平均調幅為21%，這次調升適用今年7月1日以後取得使用執照的新建房屋，既有房屋不受影響。

此外，考量人口高齡化及建築型態轉變為大樓，電梯已屬生活必需設備，配合此次標準單價調整，適用新標準單價之房屋裝設電梯不再額外加價課徵房屋稅

台南市財稅局說明，近年房屋建築成本已有顯著漲幅，以行政院主計總處公布113年營造工程物價指數平均漲幅較80年已達153%，此次調整前臺南市標準單價增幅僅較花蓮縣高為全國末段班，這次調整後，在六都中調幅與桃園市相當，已提升為綠燈等級，仍較臺北市、新北市及高雄市為低，估計114年7月1日以後新建房屋，約有1.6萬戶受影響。

財稅局進一步說明，影響房屋稅評定現值有標準單價、折舊及地段率。此次除標準單價調整外，地段率調升路段有170個，主要是重大建設、商圈及繁榮道路、新興區域的路段，並且衡平考量區域發展情形，適度調降3個路段，調升(降)幅多為5%，調升路段預估影響約1.7萬戶，以114年期房屋稅開徵查定戶數76.5萬戶僅占2.2%，絕大多數房屋不受影響。

房屋稅

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