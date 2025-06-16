房屋稅稅基每三年應調整一次 牽動7月後新屋稅負

房屋稅稅基每三年應調整一次，今年6月底前，13縣市應召開不動產評價委員會，決定調整房屋標準價格或持平，財政部官員解釋，房屋標準價格調整主要是影響今年7月後新建、增建、改建房屋。

官員解釋，法規雖規定每三年要重評一次，但不一定每次不動產評價委員會都會認為需要調整標準單價，也有時候會調整地段率或是其他標準表，雖召開評價委員會，但不一定會有所調整。

官員舉例，有些縣市可能覺得前次重評調幅已經很高，或是今年已調整稅率，若又再調整標準單價，擔心明年民眾收到稅單時，稅率、稅基雙漲的加成效果會導致民怨，因此委員會開會時都會有多一些考量。

房屋稅是以稅基及稅率來計算。政府先前為了打擊囤房大戶，推出房屋稅2.0（囤房稅2.0），針對非自住住家稅率區間調升至2%至4.8%，改採全國歸戶、全數累進，並自2024年7月1日起上路，在稅率方面已經加重。