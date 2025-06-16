聽新聞
0:00 / 0:00
房屋稅稅基每三年應調整一次 牽動7月後新屋稅負
房屋稅稅基每三年應調整一次，今年6月底前，13縣市應召開不動產評價委員會，決定調整房屋標準價格或持平，財政部官員解釋，房屋標準價格調整主要是影響今年7月後新建、增建、改建房屋。
官員解釋，法規雖規定每三年要重評一次，但不一定每次不動產評價委員會都會認為需要調整標準單價，也有時候會調整地段率或是其他標準表，雖召開評價委員會，但不一定會有所調整。
官員舉例，有些縣市可能覺得前次重評調幅已經很高，或是今年已調整稅率，若又再調整標準單價，擔心明年民眾收到稅單時，稅率、稅基雙漲的加成效果會導致民怨，因此委員會開會時都會有多一些考量。
房屋稅是以稅基及稅率來計算。政府先前為了打擊囤房大戶，推出房屋稅2.0（囤房稅2.0），針對非自住住家稅率區間調升至2%至4.8%，改採全國歸戶、全數累進，並自2024年7月1日起上路，在稅率方面已經加重。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言