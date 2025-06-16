房屋標準價格今年將有13縣市重評 三地方調高

今年共有13縣市依規定應重評房屋標準價格（房屋稅稅基），截至目前已有五個地方政府公告評定結果，其中彰化縣、花蓮縣、屏東縣皆調升房屋標準價格，雲林縣、連江縣未調整。屬於都會區的台南市、新竹縣市則尚未公告結果。

依《房屋稅條例》規定，房屋標準價格每三年重行評定一次，並應依其耐用年數予以折舊，按年遞減其價格。調整範圍則視調整當年實際調查情形提報至不動產評價委員會討論決議而定。

縣市房屋稅基調整情形 圖／經濟日報提供

今年輪到調整房屋標準價格的縣市共13個，包含台南市、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、基隆市、花蓮縣、台東縣、屏東縣與連江縣，已有五縣市完成公告，其餘八縣市依規定須在6月底完成，7月實施。

已公告評定結果的縣市包括彰化縣、雲林縣、花蓮縣、屏東縣、連江縣。其中彰化縣政府修正房屋標準價格，地段率等級表也有修正。

過去彰化縣是財政部緊盯稅基對象之一，曾有40年來稅基文風不動的紀錄，但近年狀況改善，前次在2022年稅基調整年時，彰化縣一舉將房屋標準價格調升60％，三年後，經過不動產評價委員會討論，再次調升房屋標準價格，漲幅約在15％左右。

另外花蓮縣、屏東縣也都已拍板，調升房屋標準價格，花蓮縣2022年房屋稅基不動，今年重新評定後決定調升，且調升幅度不算小；屏東縣2022年已調升過一次，當時調幅約一成，今年再次決議調升。

雲林縣2022年已調升約12％，今年未調整房屋標準價格，不過有微調房屋地段率等級表；連江縣2022年未調整，今年經評定後，同樣維持不動。

財政部為督促地方政府合理評定房屋稅稅基，將近年各縣市稅基評定情形與基準年相比，區分紅燈、黃燈、淺綠燈、綠燈等四等級，愈接近綠燈，代表與基準年相比已達一定漲幅，反之則仍有調整空間。

據財政部公告，今年應調整的13縣市中，連江縣、澎湖縣、嘉義縣、雲林縣、新竹縣、新竹市列為「綠燈」；台東縣、屏東縣列為「淺綠燈」；嘉義市、南投縣、彰化縣列為「黃燈」；台南市、花蓮縣列為「紅燈」。