新聞中的法律／管理商標代理人 邁步

過去商標代理人無資格限制，導致專業素質參差不齊，甚至損害商標申請人及權利人權益。智慧財產局決定建立商標代理人制度，今年9月將舉辦首屆商標代理人專業能力認證考試，可說是為建立高品質商標代理人管理制度跨出重大一步。

換言之，必須通過商標專業能力認證考試，取得合格證書，據以申請商標代理人登錄，並得執行商標代理相關業務。智慧局盼藉此確保並提升商標專業服務品質。

為落實商標專業服務品質與法制治理，智慧財產局依去年5月修正施行《商標法》訂定「商標代理人登錄及管理辦法」，建立商標代理人登錄與管理制度。

早期「商標師」制度無法立法推動後，商標代理人在資格上幾無限制，只要於國內設有住所，即可從事商標代理業務，導致業界素質參差。許多商標申請人與權利人，包括要申請商標的企業及自然人，無從評估代理人專業能力，易因選任不當而致權益受損。例如曾有代理人未依期限答辯導致商標遭廢止，亦有代理業者藉廣告誇大保證核准或侵占規費等情形。

商標法雖未設專門職業及技術人員國家考試，但亦可透過專業能力認證等機制建立公正客觀標準，賦予合格者得充任商標代理人資格，建立制度性管理與專業考評，使商標代理人資訊透明。

智慧局諮詢專家學者、召開公聽會、與利益團體協商，完成修正商標法，並同步制定子法，詳加規定商標代理人登錄、訓練、管理與執業規範，依新修正之商標法第6條第2項，目前除依法得為代理之專門職業人員，例如律師、會計師外，其他人如欲從事商標代理，須通過智慧局辦理之商標專業能力認證考試。

智慧局2017年開始即委託智慧財產培訓學院舉辦「智慧財產人員職能基準及能力認證制度─商標類」認證考試，其考試及格標準即為商標法所規劃建構之商標專業能力認證基礎。智慧局今年辦理首屆「商標專業能力認證考試」，預定6月20日起受理報名，9月下旬考試，擴大報名對象。

通過考試者除可取得智慧局核發及格證書，為永久有效，得作為業界應徵商標代理、企業法務、智慧財產顧問等相關職務時之重要憑證，亦可據以申請商標代理人登錄，並得執行商標代理相關業務。除法律已明定律師及會計師可執行商標代理業務外，其他人只要通過認證考試，取得合格證書，亦可執行商標代理人業務。

商標代理人制度法制化，象徵智慧財產權治理體系邁向專業化與責任化。透過認證考試，不僅可保障商標權利人委任權益，亦有助提升整體商標行政效率與執業形象。只要具專科以上學歷或高中職畢業、具兩年以上商標實務經驗者都可報名參加考試，取得合格商標代理人資格，共同打造健全智慧財產權專業服務體系，促進國內品牌價值與商標權益永續發展。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智整理）