老農賣關埔土地原稅高達千萬 新竹市稅務局一招省90萬

新竹市張姓老農日前出售關埔重劃區土地，因該地區土地使用分區已由農業區變更為商務專用區，需繳高達1千餘萬稅款。新竹市稅務局發現該土地仍為農用，符合申請調高原地價規定，建議張農申請土地使用分區證明，成功剩下90萬土地增值稅。

新竹市稅務局說明，土地增值稅是在土地所有權移轉的時候，按照土地漲價總數額採用倍數累進稅率計算繳納的一種租稅，所以持有的期間愈長，土地漲價總數額通常也越高。依土地稅法規定，土地於2000年1月28日土地稅法修正公布生效時，符合農業用地作農業使用規定，可依修正生效當期公告土地現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。

稅務局指出，張農1970年即取得該筆農地，當時公告現值為每平方公尺18元，持有至今年公告現值已攀升為每平方公尺5萬6000元，應繳土地增值稅高達1018萬元。審核同仁憑藉多年的審查經驗，建議張農向都市發展處申請「土地使用分區證明」，釐清該筆土地於土地稅法修正生效時的使用分區。

稅務局表示，經調閱相關圖資並多方比對，確認該筆土地於該日為農業用地，且實際供作農作物種植使用，符合申請「調高原地價」規定。隨即輔導張農申請以2000年的公告現值為「原地價」，重算土地漲價總數額，大幅降低漲價總數額，節省了90萬元的土地增值稅。

稅務局提醒，農業用地移轉無論是否申請不課徵土地增值稅，若移轉的土地於2000年1月28日當時符合農業用地作農業使用規定，均可申請調整以2000年1月28日當期的公告土地現值為原地價，縮短計算期間，也會減少漲價總數額，節省土地增值稅。