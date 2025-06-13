適用租稅協定 及早申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業如果有境外收入，卻未依規定申請適用「租稅協定」減免，可能導致雙重課稅。財政部南區國稅局表示，這樣的疏忽並不少見，企業務必留意規定細節並及早申請，以保障自身權益。

根據規定，企業若已在海外繳納所得稅，在不超過限額情況下，可向台灣稅局申報抵減，若該收入來自與台灣有簽署「租稅協定」國家，就應先依協定向當地申請減免，否則即使已繳稅，也不能在我國申報抵減。

舉例來說，台灣甲公司向泰國客戶提供服務，在泰國繳納75萬元稅款，按台泰租稅協定，這筆收入應由台灣課稅，在泰國免稅，但甲公司未申請免稅，導致多繳境外所得稅75萬元，不能抵減台灣稅額。

泰國 所得稅 免稅

延伸閱讀

影／走私毒品判刑10年半 黃立為逃泰國遭逮今遣返

運毒遭判10年徒刑逃泰國 毒梟持假護照被逮今遣返回台

金主走私K他命潛逃泰國遭通緝 調查局今押解返台歸案

「和泰國將軍吃飯」中網紅獲VVVIP接待惹議 泰副總理要查

相關新聞

房屋、地價稅 自住優惠有別

房屋稅、地價稅皆提供自住優惠，都須符合設戶籍、未出租營業等規定，但納稅人也應留意兩者適用細節有所不同，如地價稅有土地面積...

2025報稅／不孕症補助款 免納所得稅

政府提供不孕症補助，衛福部昨（12）日表示，報稅季進入倒數階段，人工生殖補助款為免稅項目，這筆費用不需納入個人綜所稅申報...

收租有簽章 要繳印花稅

民眾出租房屋收租金，即使是透過匯款或轉帳，仍可能觸及印花稅課稅規定。財稅局提醒，關鍵不在於租金支付方式，而在於房東是否在...

適用租稅協定 及早申請

企業如果有境外收入，卻未依規定申請適用「租稅協定」減免，可能導致雙重課稅。財政部南區國稅局表示，這樣的疏忽並不少見，企業...

報稅別漏了！人工生殖補助免稅、自費費用有機會扣除

為減輕不孕症家庭的經濟壓力，政府自2021年7月1日起擴大補助人工生殖技術，針對妻子年齡未滿45歲的不孕夫妻提供經費協助...

房東收租注意！多做這慣性動作恐繳千分之四印花稅

民眾出租房屋收租金，即使是透過匯款或轉帳，仍可能觸及印花稅課稅規定。財稅局提醒，關鍵不在於租金的支付方式，而在於房東有沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。