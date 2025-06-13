適用租稅協定 及早申請
企業如果有境外收入，卻未依規定申請適用「租稅協定」減免，可能導致雙重課稅。財政部南區國稅局表示，這樣的疏忽並不少見，企業務必留意規定細節並及早申請，以保障自身權益。
根據規定，企業若已在海外繳納所得稅，在不超過限額情況下，可向台灣稅局申報抵減，若該收入來自與台灣有簽署「租稅協定」國家，就應先依協定向當地申請減免，否則即使已繳稅，也不能在我國申報抵減。
舉例來說，台灣甲公司向泰國客戶提供服務，在泰國繳納75萬元稅款，按台泰租稅協定，這筆收入應由台灣課稅，在泰國免稅，但甲公司未申請免稅，導致多繳境外所得稅75萬元，不能抵減台灣稅額。
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