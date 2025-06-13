2025報稅／不孕症補助款 免納所得稅

政府提供不孕症補助，衛福部昨（12）日表示，報稅季進入倒數階段，人工生殖補助款為免稅項目，這筆費用不需納入個人綜所稅申報；另外若有符合特定條件的自費項目，也可納入醫藥及生育費列舉扣除額。

政府自2021年7月1日起擴大補助人工生殖技術，針對妻子年齡在45歲以下的不孕夫妻提供經費協助，政策上路以來為許多家庭降低生育成本，為讓申請者安心接受治療，人工生殖補助款從施行以來即列為免稅項目。

不過人工生殖療程中的補助通常只涵蓋部分費用，民眾仍需自行支付部分自費醫療支出，若希望在報稅時將這部分費用納入醫藥及生育費列舉扣除額，則必須符合《所得稅法》第17條相關規定。規定明確指出，申報扣除費用必須支付給具備特定資格的三類醫療機構之一，第一種是公立醫院；第二類為全民健保特約醫療院所；第三類則是經財政部認定、帳目健全、會計紀錄正確的醫療機構。若醫療院所不屬於前述三類，即便實際發生費用，也無法列入扣除。

據統計，全國總共有89家機構，其自費支出部分可合法列入所得稅列舉扣除額，只要民眾在這些機構支付費用未獲補助，就有機會在報稅時依法扣抵，降低稅負。