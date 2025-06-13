房屋、地價稅 自住優惠有別

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房地產示意圖。 聯合報系資料照
房地產示意圖。 聯合報系資料照

房屋稅、地價稅皆提供自住優惠，都須符合設戶籍、未出租營業等規定，但納稅人也應留意兩者適用細節有所不同，如地價稅有土地面積上限，房屋稅則要求須實際居住，稅率更為複雜，區分單一自住、三戶自住、非自住等不同規定。

地價稅方面，新竹縣稅務局提醒，民眾若名下擁有住宅用地並符合條件，可申請適用自住優惠地價稅率千分之2，實務上，常有人誤以為這項優惠只能申請一處，其實在特定情況下，可以有超過一處房地享有優惠稅率。

稅務局解釋，依地價稅相關規定，土地所有權人本人、配偶及未成年子女，全國僅能有一處住宅用地適用自用優惠稅率，但如果另有住宅用地，是供成年子女或父母親設籍使用，且未出租也未營業，那麼這筆土地也可另外申請優惠稅率，不受「一處」限制。

舉例來說，王先生在新竹縣擁有兩筆房地產，第一處是他與配偶設籍的房屋，已申請地價稅自用優惠稅率；第二處是他成年子女設籍房屋，且沒有對外出租或作為營業場所，這種情況下，第二處也可獨立申請自住稅率。

稅務局說明，地價稅自住稅率須符合五項條件，包括地上房屋須為本人、配偶或直系親屬所有；房屋未出租或作為營業場所；本人、配偶或直系親屬須於該地設有戶籍；都市土地面積不得超過300平方公尺，非都市土地不得超過700平方公尺；本人、配偶及未成年子女以一處為限，但供成年子女或父母設籍者不在此限。

房屋稅部分，除需有本人、配偶或直系親屬設籍，且不得出租、不得作為營業場所外，還需符合「實際居住」條件，若本人、配偶與未成年子女合計名下僅持有全國單一戶，且房屋現值不超過一定上限（即未達豪宅標準），可享1%優惠稅率；若名下持有不超過三戶自住，則適用1.2%稅率；超過三戶則屬於非自住住家房屋，以累進稅率課徵，也就是俗稱的囤房稅

稅務局亦提醒，房屋稅與地價稅的申請期限各自不同，房屋稅應於每年3月22日前申報，地價稅則需於9月22日前提出申請。

房屋稅 地價稅率 囤房稅

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