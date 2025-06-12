逃不過大數據交叉比對 酒商逃漏稅1.5億元挨罰上千萬

財政部北區國稅局表示，隨著科技與大數據的發展，稅務機關透過系統整合所得稅與營業稅資料，交叉比對營業人申報狀況是否異常，鎖定疑點高風險對象，提高選案查核的精準度，以杜絕逃漏稅行為。

北區國稅局分享，近期就有一家酒類公司（以下簡稱甲公司）在2023年度申報營利事業所得稅時聲稱帳面虧損，但同時卻列報大額存貨與高額進項稅留抵，引起系統預警。

經稅務人員深入比對甲公司的營業稅與進出口資料後發現，該公司主要經營啤酒買賣，而啤酒保鮮期限通常僅6個月，理應為短期進出貨模式，但其期末存貨卻異常偏高。

此外，甲公司所申報的銷售金額與實際進貨金額差距過大，經查證後確認有未依規定開立統一發票的情況。國稅局介入調查後發現其2023年度短漏開發票金額高達新台幣1億5,000萬餘元，補徵營業稅達760萬餘元，另依《營業稅法》第51條及《稅捐稽徵法》第44條規定，處以罰鍰380萬餘元，連補帶罰合計超過1,100萬元。

國稅局強調，營業人若有漏開發票情形，應於未遭檢舉或查核前主動補報、補繳稅款及利息，依《稅捐稽徵法》可免受處罰，呼籲納稅義務人善用自動補報機制，避免後續被查獲時面臨補稅加重罰的風險。