報稅別漏了！人工生殖補助免稅、自費費用有機會扣除

為減輕不孕症家庭的經濟壓力，政府自2021年7月1日起擴大補助人工生殖技術，針對妻子年齡未滿45歲的不孕夫妻提供經費協助。衛福部與財政部協調後，已明確將該費用列為免稅項目，不需納入個人綜合所得稅申報，民眾無須擔心日後會因此被補稅或受罰。

然而，若民眾接受人工生殖療程時有部分費用須自行負擔，並希望在報稅時列入醫藥及生育費扣除額，就必須符合《所得稅法》第17條規定。也就是說，這些醫療費用須支付給三類醫療機構，一是公立醫院，二是全民健保特約醫療院所，三是經財政部認定帳目健全、會計紀錄正確的醫療機構，才能列入所得稅扣除。

截至目前，全國人工生殖特約機構共有102家，其中87家屬於健保特約醫療機構，另有2家雖非健保特約，但已獲財政部認定為帳目完整者，總計89家機構的自費部分可列入列舉扣除額。也就是說，民眾在這些機構所支付的費用，只要未納入補助，都可以在報稅時依法扣抵。

為讓民眾方便查詢，衛福部官網已公告人工生殖機構名單，並註明各機構是否為健保特約；財政部認定的醫療機構名單，也可透過財政部網站查詢，建議民眾報稅前多加利用這些資訊，以確保自身的稅務權益。