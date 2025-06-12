房東收租注意！多做這慣性動作恐繳千分之四印花稅

民眾出租房屋收租金，即使是透過匯款或轉帳，仍可能觸及印花稅課稅規定。財稅局提醒，關鍵不在於租金的支付方式，而在於房東有沒有在書面文件上註記收款金額並簽章。若留下書面紀錄，就可能構成應稅憑證。

根據《印花稅法》規定，屬於「銀錢收據」性質的書面資料，包括收據、付款回執、租金收款明細等，只要載明實際收款金額，並由收款人簽名或蓋章確認，就需按金額的千分之四貼用印花稅票，由立據人，也就是房東，負責貼用並負稅務責任。

財稅局進一步說明，若房東在租賃契約書附件的「房租收付款明細欄」逐月記載租金金額並簽章，或另外開立收據給房客，即使實際是透過銀行匯款收到租金，仍會被視為具有「銀錢收據」性質，依法應繳納印花稅；反之，若僅是單純轉帳或匯款，房東未在契約或其他文件上留下任何收款紀錄與簽章，就不構成收據性質的憑證，不須課稅。

想合法節稅，財稅局建議，可改用票據（如匯票、支票）支付租金，並在契約中註明票據名稱與號碼，藉此排除書面收據的要件，自然無須貼繳印花稅票。

財稅局強調，印花稅的課徵重點在於「是否有書面收款紀錄」，而非單純的付款方式，提醒房東們在收租時多加留意文字與簽章紀錄，避免因習慣性動作而不小心違規補稅甚至受罰。