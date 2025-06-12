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房地三稅 雙位數下滑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

房市交易降溫，財政部昨（11）日公布房地產交易相關稅目統計，5月房地合一稅、土增稅、契稅等三大稅目仍呈現雙位數負成長，且減幅再擴大。

財政部分析，除受中央銀行信用管制措施影響，美國總統川普關稅戰衝擊牽動全球經濟局勢，亦間接影響民眾購屋信心，房市交易因而降溫。

5月土增稅入帳54億元，是近25個月新低，年減35.1％，連三月呈現雙位數負成長。從縣市別觀察，多數縣市減幅不小，又以新北、桃園及台北減少較多，主因房地交易量下滑，大額案件減少；累計前五月土增稅304億元、年減18.5％，同樣以新北、台北及桃園減少較多，台中逆勢成長。

5月契稅實徵13億元，續探歷年同月新低，減幅29.1％，也連三月負成長，因不動產交易量明顯下滑，又以高雄、台中、新北減少較多；累計前五月契稅62億元，年減19.7％，以新北、台南及高雄減少較多。

5月個人房地合一稅實徵50億元，年減20.1％，台北、桃園及台中減少較多；累計前五月房地合一稅194億元，年減14.5％，台北、桃園及台中減少較多。

另外房屋稅2.0（囤房稅2.0）今年5月首度開徵，不過房屋稅收入卻不增反減，5月、前五月分別年減2％、3.2％，財政部解釋，因是開徵首年，自住房屋設籍及出租房屋申報期限放寬至6月2日，繳納期限同步展延，要等到全部稅收入帳後再判斷較為精確。

財政部 房地合一稅

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