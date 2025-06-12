2025報稅／帳戶扣稅 切記預留款項

今年報稅季即將邁入尾聲，財政部台北國稅局提醒，民眾申報時若選擇從帳戶扣款繳稅，國稅局會自7月10日凌晨起陸續辦理扣款作業，納稅人務必在7月9日前確認扣款帳戶中預留足夠存款，以免扣款失敗造成補稅與利息負擔。國稅局提醒採「委託取款轉帳」方式從帳戶扣款繳納稅款的民眾，應留意帳戶餘額。

國稅局表示，過去扣款失敗常見原因包括填錯帳號、身分證號、銀行代碼或誤用已結清帳戶，或是帳戶餘額不足等。若無法成功扣款或僅部分成功，國稅局會開立繳款書，要求限期補繳，並自申報截止日次日（7月1日）起，按日加計利息至實際補繳日為止。

民眾若想查詢扣款是否成功，國稅局表示，可自7月15日起至隔年4月30日止上國稅局官網查詢，也可到銀行或郵局補登存摺查帳。

國稅局提醒，綜所稅申報期間雖至6月底，但選擇委託扣款民眾務必提早確認帳戶資料與存款狀況。