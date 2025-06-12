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2025報稅／網路報稅 務必上傳資料

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，民眾使用網路報稅系統申報綜所稅時，務必完成資料上傳程序，僅產出稅額估算表不等同完成申報，若只差臨門一腳、未完成最後一步，仍會被視為「未申報」，可能面臨補稅與裁罰風險。

高雄國稅局指出，近年愈來愈多民眾選擇使用財政部提供的網路版報稅系統申報，但實務上仍有不少人誤以為完成稅額計算並列印估算表，就等於申報完成，導致事後查無申報紀錄而被補稅或受罰。

國稅局說明，民眾在操作網路報稅系統時，應依畫面指示逐步完成整體申報流程，最後務必按下「申報資料上傳」鍵，並確認系統回傳「上傳申報成功」的訊息，才代表完成綜所稅申報。

國稅局呼籲，報稅季期間使用網路申報雖方便快速，但細節不可疏忽，提醒民眾完成報稅後，不妨再多花一分鐘檢查上傳狀態，確認申報檔案成功送出。

財政部 報稅 國稅局

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