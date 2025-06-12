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房屋稅免報繳 須符三條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
房地產示意圖。聯合報系資料照
房地產示意圖。聯合報系資料照

老屋不必然免房屋稅，高雄市稅捐稽徵處表示，房屋稅2.0制度上路後，免房屋稅必須符合三大要件，包含自然人全國持有三戶內、單戶房屋現值在各縣市標準以下、純住家使用，才可免徵房屋稅，無須申報。

房屋稅2.0制度自2024年7月1日起上路。過去曾有納稅人透過分割門牌方式「化整為零」，將應稅房屋分割成多個免稅房屋，藉此避稅，2.0新制提出防堵，僅限三戶能夠免稅，也必須符合低價房屋（如高雄為10.9萬元以下、桃園為11.1萬元以下）、純住家使用等要件。

實務上仍有不少民眾誤解規定，以為老屋就能免稅。高雄市稅捐稽徵處指出，近期常有民眾持房屋稅單反映，認為自家房屋老舊，價值也不高，為何仍須繳稅，經查大多是因該房屋登記為營業用途，即便房屋現值低於各縣市標準，也不符合「純住家使用」的要件，因此依法仍需課稅。

根據規定，若自然人名下持有這類低價房屋超過三戶，應在當年度3月24日前主動申報，擇定其中三戶享有免稅資格，申報地點可選擇任一房屋所在地稅捐機關。

逾期未申報者，稅捐機關將依房屋稅額高低、現值大小、稅籍編號順序，自行擇定三戶免稅，其結果將適用於當年度的課稅期，也就是從隔年起才能改依民眾申報內容辦理。

舉例來說，若民眾大仁（化名）名下擁有A、B、C、D共四戶現值低於標準的住家用房屋，房屋稅額分別為2,400元、2,000元、1,500元與1,000元，若大仁未在3月24日前完成申報，則今年5月開徵的房屋稅將由稅捐機關依稅額由高至低，選定A、B、C三戶免稅；大仁所希望的D戶將不會被列入，直到2026年起才按其申報的A、B、D三戶執行。

高雄市稅捐稽徵處提醒，這項免稅制度雖為自然人提供便利與負擔減輕，但仍需同時符合三項條件，呼籲民眾審視自有房屋狀況，若不確定是否符合資格，可向地方稅稽徵機關查詢或提出申報，以免因誤解規定，錯失免稅機會或遭補稅。

房屋稅 免稅

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