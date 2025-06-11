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所得稅申報展延 5月稅收大減近5成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部11日公布5月實徵淨額3,135億元，年減48.6％，與去年同期相比，以營利事業所得稅、綜合所得稅、證券交易稅減少較多。本報資料照片
財政部11日公布5月實徵淨額3,135億元，年減48.6％，與去年同期相比，以營利事業所得稅、綜合所得稅、證券交易稅減少較多。本報資料照片

財政部11日公布5月實徵淨額3,135億元，年減48.6％，與去年同期相比，以營利事業所得稅、綜合所得稅、證券交易稅減少較多。今年累計1至5月實徵淨額1兆215億元，年減23％。

所得稅結算申報及繳納期間延長至6月30日，營所稅5月實徵淨額217億元，年減92％，累計1至5月實徵淨額327億元，較去年同期減少88.8％，同受影響的還有綜所稅5月實徵淨額423億元，年減36.3％，累計1至5月實徵淨額2,308億元，年減2.3％，但盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加，抵銷部分減幅。

證券交易稅部分，由於5月及累計1至5月上市上櫃股票平均每日成交值為3,907億元、3,974億元，分別較上年同期的5,328億元、4,822億元，減26.7％、17.6％。5月證交稅實徵淨額182億元，年減34％，累計1至5月實徵淨額930億元，年減19.5％。

另外，前5月主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於100％者有遺產稅、贈與稅、印花稅、牌照稅及菸酒稅等；低於100％者有營業稅、房屋稅、關稅、貨物稅、綜所稅、證交稅、土增稅及營所稅等。

財政部 綜合所得稅

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