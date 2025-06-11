網路報稅要檢查！少做一步驟認定「申報失敗」恐吞罰單

財政部高雄國稅局提醒，民眾使用網路報稅系統申報綜合所得稅時，務必完成資料上傳程序，僅產出稅額估算表並不等同完成申報，若未完成最後一步驟，仍會被視為「未申報」，可能面臨補稅與裁罰風險。

高雄國稅局指出，近年越來越多民眾選擇使用財政部提供的網路版報稅系統進行申報，但實務上仍有不少人誤以為完成稅額計算並列印估算表，就等於申報完成，導致事後查無申報紀錄而被補稅或受罰。

高雄國稅局說明，民眾在操作網路報稅系統時，應依畫面指示逐步完成整個申報流程，最後務必按下「申報資料上傳」鍵，並確認系統回傳「上傳申報成功」的訊息，才代表正式完成綜合所得稅的申報程序。

若民眾想確認是否申報成功，可前往「財政部電子申報繳稅服務網」，在首頁點選國人綜合所得稅，進入綜所稅結算申報頁面，再點申報及繳稅查詢，輸入納稅人的身分證字號、民國出生年與驗證碼，即可查詢到申報檔案編號、申報方式與上傳時間。

國稅局呼籲，報稅季期間使用網路申報雖方便快速，但細節不可疏忽，提醒民眾完成報稅後，不妨再多花一分鐘檢查上傳狀態，確認申報檔案有成功送出並獲回覆「上傳成功」，避免因操作疏忽被視為未申報，進而遭到補稅或處罰，影響自身權益。