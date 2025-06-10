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暫離職場還能續加勞保？5種情況告訴你 保障不中斷

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部10日表示，勞工參加勞工保險後，若面臨五種情形、必須暫時離開職場時，可向勞保局申請繼續加勞保。聯合報系資料照
勞動部10日表示，勞工參加勞工保險後，若面臨五種情形、必須暫時離開職場時，可向勞保局申請繼續加勞保。聯合報系資料照

勞動部昨（10）日表示，勞工參加勞工保險後，若面臨五種情形、必須暫時離開職場時，可向勞保局申請繼續加勞保，包含服兵役、育嬰留停、傷病留停等。

勞動部表示，勞工保險為在職保險，實際從事勞動的勞工應依《勞工保險條例》規定，由投保單位辦理參加勞保。考量勞工職業生涯中，可能因不同原因未繼續工作或離開職場，勞保條例定有續保規定，共彙整出五種續保樣態，若勞工有五種情形，可向勞保局申請繼續加勞保。

第一，勞工應徵召服兵役；第二，依性別平等工作法規定，辦理育嬰留職停薪；第三，因傷病請假而留職停薪，普通傷病未超過一年，職業災害未超過兩年者。

第四，勞保年資合計滿15年且經裁減資遣者，可自願繼續參加勞保，至符合請領老年給付日止；第五，在職業災害醫療期間終止勞動契約並退保，可自願繼續參加勞保，至符合請領老年給付日止。

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