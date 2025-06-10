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節能家電退稅 延至2029
立法院昨（10）日三讀通過《貨物稅條例》修法，將節能家電退稅實施期間延長四年半至2029年12月31日止。財政部表示，實施以來已有1,316萬台節能家電受惠，退還貨物稅總計達218億元。
為促進節電、減碳，財政部自2019年6月15日起實施節能家電退稅優惠，民眾購買經濟部核定能源效率分級為第一級、第二級的新電冰箱、冷暖氣機、除濕機非供銷售且未退換貨，每台最多可退稅2,000元。
財政部表示，這項優惠經過二度延長，原本即將在今年6月14日結束，經朝野協商取得共識後，延長實施至2029年12月31日。
財政部先前預估，實施節能家電退稅，預計每年可節電5億度， 相當於節省電費17億元，也能抑低二氧化碳排放25萬公噸，另外也可促進2050年淨零排放路徑及策略目標，促進家電產業升級。
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