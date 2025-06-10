2025報稅／執業者捐款節稅須符合三個要件 否則申報時無法列支出

財政部台北國稅局提醒執行業務者，包括律師、會計師、建築師等，若希望將捐款列為事務所支出須符合三大條件，才能達到節稅效果，包括捐款名義、憑證、對象與限額規定，若不符要件，即使捐錢也無法在申報時列為支出。

今年報稅季延長至6月底，國稅局近期接到許多執行業務者詢問，是否能將以個人名義捐款給國防或公益團體的金額，列報為事務所支出？

台北國稅局解釋，事務所若要將捐款支出列為支出，應先檢視三大條件。

首先，依現行「執行業務所得查核辦法」規定，只有在事務所名義下捐贈，才能列為事務所支出，若以個人名義捐款，只能在綜所稅中列為列舉扣除額，與事務所無關。

其次，執行業務者應取得正式的捐贈收據或相關證明，收據上必須載明捐贈金額、捐贈對象、日期等資訊，才能作為費用列報依據，若收據不完整或資料不足，將無法認列為事務所必要支出。

最後則要關注捐贈金額與對象，國稅局說明，對於政府、國防等捐贈，不設金額上限，可全數列報費用；但若是捐贈教育、文化、公益或慈善團體則有限額規定，原則上不得超過該年度執行業務所得的一成，超出限額部分，即使符合其他條件，也不能列為事務所支出。

舉例來說，一家獨資事務所收入800萬元、各項支出共550萬元，負責人以事務所名義捐出30萬元給國防、35萬元給公益團體，另以個人名義再捐出15萬元。

事務所捐款明細中，國防相關的30萬元捐款可全額列支，但公益團體部分因有金額上限，只能列報20萬元，因此該事務所收入扣除各項支出及捐款支出後，執行業務所得為200萬元。

至於個人名義捐款，都要轉回個人綜所稅的列舉扣除額，不能列為事務所捐贈費用。

國稅局提醒，許多執行業務者常因疏忽捐贈名義或不清楚限額規定而無法節稅，建議捐款前務必確認捐贈對象與申報方式，並且保留好所有合法憑證，才能保障自身權益、合法享有稅務優惠。