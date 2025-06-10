節能家電退稅延長4年 張智倫喊話政府「精進退稅流程」

「節能家電退稅」今年6月14日屆期，立法院今日三讀通過「貨物稅條例第11條之1」修正案，將節能家電退稅政策延長至2029年12月31日，估每年可節電5.15億度，相當於節省電費17.78億元。國民黨立委張智倫向政府喊話，應持續精進節能家電退稅申請流程，讓更多家庭加入淨零節能的行列。

張智倫表示，根據節能家電退稅方案，民眾購買經濟部核定能源效率第一級或第二級的冰箱、冷暖氣機、除濕機產品，符合資格者即可申請退稅，最高每台2000元；若搭配經濟部汰舊換新補助，單台冷氣或冰箱最多可領5000元。財政部統計，自2019年實施至今年3月底，已有超過1271萬台節能電器享有減徵稅額，累計退稅達211億元。

張智倫指出，節能家電退稅措施至今已兩度展延，如今是第三次延長。修正案在朝野協商會議中，各黨團充分展現高度共識，將該措施延長至2029年底，不僅民眾換裝節能家電能省荷包，家電業者也得以增加銷量，促進國內經濟成長，同時帶動我國2050年淨零排放目標。

張智倫也向政府喊話，應持續精進節能家電退稅申請流程與宣導作業，讓更多家庭加入淨零節能的行列，共同為生活環境及全球氣候盡一分心力。