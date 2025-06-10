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反傾銷調查拖太久？財政部：平均386天、比美歐還快

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
反傾銷調查影響廣泛。聯合報系資料照片
反傾銷調查影響廣泛。聯合報系資料照片

針對外界關切反傾銷案件調查時程是否過長，財政部關務署10日回應指，我國反傾銷案件辦理時效並不慢，過去3年平均為386天，反而比美國的418天、歐盟的409天還快，顯示在調查人力相對有限下，仍展現良好效率。

關務署表示，反傾銷稅是為防止外國廠商以低於正常價格傾銷商品至我國市場，損害本地產業所設的貿易救濟手段。辦理相關案件時，財政部與經濟部均依法依規，包括遵循WTO《反傾銷協定》、我國《關稅法》第68條及《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》，逐步進行產業損害及傾銷的初步與最終調查，並全面評估對國家整體經濟利益的影響。

關務署解釋，儘管課徵反傾銷稅對本地申請的產業有幫助，但可能會對進口商、下游產業或消費者造成成本增加。因此，調查過程須兼顧各方權益，審慎處理，在調查期間，若初步發現確有傾銷事實並已對產業造成損害，為避免產業繼續受害，可依法於公告日起臨時課徵反傾銷稅，最長6個月。

在調查過程中，財政部會給利害關係人至少20天提出意見，也給予國外受調廠商30天提交一年內的銷售與成本資料，必要時也會允許合理的延期與補件，並在調查後期派員赴國外實地查核廠商資料真實性，以正確計算傾銷差率。

關務署強調，反傾銷稅影響層面廣泛，從產業保護到國際貿易都須兼顧。財政部與經濟部未來也將持續依法行政、審慎處理，確保國內產業公平競爭環境，同時符合國際規範，守住經濟利益與產業發展。

財政部 經濟部 反傾銷稅

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