海巡查私菸傳詐領獎金 財政部部長莊翠雲最新回應曝
針對媒體報導有海巡人員涉嫌在查緝私菸案件中詐領獎金，財政部10日表示，依現行規定，違規菸酒案件必須等到法院判決確定或由地方政府裁處確定後，才能由地方政府逐案向財政部申請發放獎勵金，並非第一時間就能核發。財政部長莊翠雲也強調，已經要求國庫署立即徹查此案，檢討相關機制。
財政部強調，為確保獎勵金核發的合法性，各地方政府在申請時，必須提供查獲私菸數量、現場處理紀錄、判決書或裁處書、獎勵金案件查詢回傳表等具體違法證據。財政部會依照實際查扣的菸品數量與市價核算獎勵金額。
為防止查扣的私菸原料與違法器具再度流入黑市，財政部也表示，已責成地方政府依《菸酒管理法》第57條規定，在沒收或沒入後應儘速銷毀，杜絕後患。
此外，海巡署偵防分署也在今日發布新聞稿指出，針對外界關注的疑點，已啟動內部調查機制，並將加強法紀教育，全面清查類似案件。財政部也將持續督導地方政府依法嚴謹處理違章菸酒案件，防堵非法行為發生。
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