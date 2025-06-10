節能電器退稅延至2029年底 財部：近6年已減稅218億元
為持續鼓勵民眾選購節能家電，立法院10日三讀通過《貨物稅條例》修正案，將購買能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機（節能電器），每臺可申請減徵貨物稅最高2,000元的優惠措施，再延長四年，實施期限延至2029年12月31日止。
財政部說明，這項減稅措施自2019年6月15日上路以來，已歷經兩次展延，截至2025年5月底，累計退稅件數超過1,316萬臺，減稅總金額約218億元。
財政部指出，政策不僅有效促進節能電器銷售，也有助實現「2050淨零排放」目標，配合2025年及2026年即將上路的冷暖氣機與除濕機耗能基準新制，政府決定續推減稅，提升高效率電器的市場占比，並帶動家電產業升級。
財政部說，本次修法透過稅負減免減輕民眾換購壓力，推動綠色消費，後續也會加強宣導退稅流程，確保民眾權益不打折。
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