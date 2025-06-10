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財部：報關適用外幣別 7月起新增越南盾

中央社／ 台北10日電

隨近年供應鏈調整，台灣與越南貿易益發頻繁，為利業者辦理報關作業，財政部關務署今天表示，網站定期公告的「每旬報關適用外幣匯率表」自今年7月起，新增越南國家幣別越南盾匯率。

關務署說明，近期接獲業者反映，台灣與越南貿易頻繁，雙方貿易常以越南盾（VND）結算貨物交易價格，但匯率表卻無相應匯率可供辦理報關。

為因應業者需求，關務署近日公告修正匯率表，將越南盾（VND）納入可報關的貨幣，按經濟日報亞洲匯市所載「河內越南盾」兌換美元收盤價格折算，並自今年7月1日起實施。匯率表修正後，加計越南盾，可報關幣別將達29種。

越南盾 財政部 匯率

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