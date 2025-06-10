國人「希望經濟」有夠猛！首季彩券行破萬 家數直逼超商

彩券行家數直逼直營超商！據財政部資料顯示，今年3月國內彩券銷售業家數為10,426家，與直營連鎖超商的1.18萬家相去不遠，其中六都以新北市的彩券家數最多，達2,136家，台北市則以1,514家居六都亞軍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台彩去年業績將近1,500億元、創歷史新高，近年公益彩券的經銷商人數，2024年經銷商的總人數大約6.8萬人，比2023年增加逾2.8萬人，連帶使彩券業者對店面的需求更加殷切。

由於彩券行設點的坪數空間需求不大，多在10坪以下，台灣房屋觀察六都10坪以下店面租金行情，台北市平均總月租金約1.75萬元，想在北市租一間小店面開彩券行的租金成本為六都最貴，新北市以1.64萬元緊追在後；高雄市則約1.55萬元，在六都中名列第三。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，設立彩券行的空間要求不大，以需擺放設備的電腦彩券經銷商來說，依照台彩規範，店面僅需2坪以上即可，但需位於4米巷道的1樓，且需距離中小學大門口100公尺以上。

陳定中指出，台北市因商業發展熱絡，店租行情本來就高人一等，加上符合彩券行需求的高人流小店面，不少都分布在捷運站出口附近，因此平均總月租居六都之冠。