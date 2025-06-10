快訊

夏至禁忌曝光！開運要拜土地公…命理師曝「1職業」有拜有業績

零公里二手車暴增 陸汽車業的「恒大」快要爆了？

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

只花109元買放大鏡！台南幸運兒雲端發票中200萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾若將雲端發票綁定領獎帳戶，一旦中獎還省下千分之四的印花稅。圖／AI生成
民眾若將雲端發票綁定領獎帳戶，一旦中獎還省下千分之四的印花稅。圖／AI生成

統一發票2025年3至4月期200萬元特獎，開出在台南市新營區金玉堂文具批發廣場新營門市。南區國稅局指出，中獎民眾僅花109元購買放大鏡，就靠雲端發票的自動對獎功能中獎，新營分局分局長楊政芬也親赴店家張貼紅榜，與店員與消費者一同分享喜氣。

南區國稅局透露，這位幸運兒消費金額不高，卻因使用載具儲存發票並啟用自動對獎功能，順利中得200萬元特獎。

南區國稅局強調，再次證明，使用載具儲存發票不僅環保、節省空間，還能自動對獎，不怕遺失，更有機會參加多項雲端專屬獎項，包括100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組，以及500元獎多達245萬組，中獎機會大大提升。

國稅局提醒，若民眾再進一步設定領獎帳戶，未來中獎金額可直接匯入帳戶，不必再跑一趟領獎點，也能省下千分之四的印花稅，省時又節稅，讓發票變得更有價值。

雲端 消費 國稅局

延伸閱讀

只付外送平台費！超狂幸運兒僅花3元 中200萬發票特獎

好消息！台南新營圓環採「渦輪環」大改造 7月底前動工

3-4月統一發票中獎結果出爐 開出15張千萬大獎 是你嗎？

是你嗎？7-ELEVEN統一發票大獎幸運兒花50元就中千萬

相關新聞

灰濛濛罩不住…比PM2.5危害更深的PM0.1 小心全身遭殃

細懸浮微粒已被世界衛生組織訂為一級致癌物，吸進體內會隨著血液循環到達各器官，引發系統性發炎反應。直徑小於1超細懸浮微粒（...

嘉義長庚限縮腦中風收治 石崇良：一次血栓健保支付近30萬點

嘉義長庚醫院日前在腦中風區域聯防溝通群組宣布，每晚10時至隔日上午7時，不收無明顯效應腦中風患者，當地腦中風患者恐無醫師...

抽血後瘀青別驚慌 但持續擴大、手麻、無力還是要注意

衛福部桃園醫院指出，不少民眾健檢或就醫時抽血檢查，回家發現手臂瘀青、腫脹，甚至有痠麻感，懷疑醫護操作有誤。其實大多數的瘀...

尋人！中捷第5000萬名旅客昨出爐 獲星宇航空商務機票

尋找幸運兒！台中捷運通車以來累計運量昨（9）日突破5000萬人次，第5000萬名旅客是下午2時45分持一卡通從舊社站進站...

小醫院神經科主治醫流失中 學會：問題累積到撐不下去

嘉義長庚宣布晚間10時至隔日7時，限縮腦中風病患收治，爆出國內神經內科醫師困境。台灣神經學學會理事長、台大醫院神經部主任...

只花109元買放大鏡！台南幸運兒雲端發票中200萬

統一發票2025年3至4月期200萬元特獎，開出在台南市新營區金玉堂文具批發廣場新營門市。南區國稅局指出，中獎民眾僅花1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。