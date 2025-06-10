開彩券行好賺嗎？全台破萬家直追超商、這縣市最多
威力彩頭獎連30期槓龜，獎金上看11.2億元，彩券行再掀人潮。根據財政部資料顯示，今年3月全台彩券銷售業家數達10,426家，已與直營連鎖超商1.18萬家相去不遠。六都以新北市2,136家最多，台北市1,514家居次。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台彩去年業績將近1,500億，創歷史新高，近年公益彩券的經銷商人數，2024年經銷商的總人數大約6.8萬人，比2023年增加逾2.8萬人，連帶使彩券業者對店面的需求更加殷切。
張旭嵐表示，彩券行設點的坪數空間需求不大，多在10坪以下，觀察六都10坪以下店面租金行情，台北市平均總月租金約1.75萬元，六都最高，新北市以1.64萬元第二；高雄市約1.55萬元，在六都中名列第三。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，設立彩券行的空間要求不大，以需擺放設備的電腦彩券經銷商來說，依照台彩規範，店面僅需2坪以上即可，但需位於4米巷道的1樓，且須距離中小學大門口100公尺以上。
台北市因商業發展熱絡，店租行情本來就高人一等，加上符合彩券行需求的高人流小店面，不少都分布在捷運站出口附近，因此平均總月租居六都之冠。
彩券行不斷增多，真的好賺嗎？陳定中表示，網路上曾熱烈討論，有業者表示，取決於地點以及是否曾開出大獎，如果開出頭獎，就能帶來穩定收入，但若地點不佳，又沒什麼中獎，不少人最終也是黯然收店。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言