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開彩券行好賺嗎？全台破萬家直追超商、這縣市最多

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
彩券行示意圖。台灣房屋提供
彩券行示意圖。台灣房屋提供

威力彩頭獎連30期槓龜，獎金上看11.2億元，彩券行再掀人潮。根據財政部資料顯示，今年3月全台彩券銷售業家數達10,426家，已與直營連鎖超商1.18萬家相去不遠。六都以新北市2,136家最多，台北市1,514家居次。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台彩去年業績將近1,500億，創歷史新高，近年公益彩券的經銷商人數，2024年經銷商的總人數大約6.8萬人，比2023年增加逾2.8萬人，連帶使彩券業者對店面的需求更加殷切。

張旭嵐表示，彩券行設點的坪數空間需求不大，多在10坪以下，觀察六都10坪以下店面租金行情，台北市平均總月租金約1.75萬元，六都最高，新北市以1.64萬元第二；高雄市約1.55萬元，在六都中名列第三。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，設立彩券行的空間要求不大，以需擺放設備的電腦彩券經銷商來說，依照台彩規範，店面僅需2坪以上即可，但需位於4米巷道的1樓，且須距離中小學大門口100公尺以上。

台北市因商業發展熱絡，店租行情本來就高人一等，加上符合彩券行需求的高人流小店面，不少都分布在捷運站出口附近，因此平均總月租居六都之冠。

彩券行不斷增多，真的好賺嗎？陳定中表示，網路上曾熱烈討論，有業者表示，取決於地點以及是否曾開出大獎，如果開出頭獎，就能帶來穩定收入，但若地點不佳，又沒什麼中獎，不少人最終也是黯然收店。

全台彩券銷售業家數及10坪以下店租行情統計。資料來源／台灣房屋
全台彩券銷售業家數及10坪以下店租行情統計。資料來源／台灣房屋

彩券行 台彩

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