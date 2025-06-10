開彩券行好賺嗎？全台破萬家直追超商、這縣市最多

威力彩頭獎連30期槓龜，獎金上看11.2億元，彩券行再掀人潮。根據財政部資料顯示，今年3月全台彩券銷售業家數達10,426家，已與直營連鎖超商1.18萬家相去不遠。六都以新北市2,136家最多，台北市1,514家居次。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台彩去年業績將近1,500億，創歷史新高，近年公益彩券的經銷商人數，2024年經銷商的總人數大約6.8萬人，比2023年增加逾2.8萬人，連帶使彩券業者對店面的需求更加殷切。

張旭嵐表示，彩券行設點的坪數空間需求不大，多在10坪以下，觀察六都10坪以下店面租金行情，台北市平均總月租金約1.75萬元，六都最高，新北市以1.64萬元第二；高雄市約1.55萬元，在六都中名列第三。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，設立彩券行的空間要求不大，以需擺放設備的電腦彩券經銷商來說，依照台彩規範，店面僅需2坪以上即可，但需位於4米巷道的1樓，且須距離中小學大門口100公尺以上。

台北市因商業發展熱絡，店租行情本來就高人一等，加上符合彩券行需求的高人流小店面，不少都分布在捷運站出口附近，因此平均總月租居六都之冠。