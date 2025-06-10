公設地全額抵遺產稅 有條件

財政部台北國稅局提醒，民眾若在繼承遺產時需繳納的遺產稅超過30萬元，卻因手頭現金不足一時無法繳稅，可申請以「公共設施保留地」抵繳遺產稅，不過必須符合一定要件，才能全額抵稅，尤其要留意劃設為公設保留地時間點，以及取得方式。

依規定，若該筆保留地是在被劃設為公共設施前，就是被繼承人所有，或是在劃設後由繼承取得，且這段期間未曾因買賣、贈與或拍賣等方式轉移持有，就可以該筆土地全數價值抵繳遺產稅。

至於何時被劃設為公共設施，則以地方政府核發的土地使用分區證明書所載日期為準。

台北國稅局說明，公設保留地是指政府在都市計畫中，為未來建設道路、公園、停車場等公共設施而預先劃設的土地，雖然土地仍登記在私人名下，但受限於用途限制、無法自由使用，導致實際市值與流動性偏低，對於繼承人來說，經常無法直接變現來繳稅。

因此「遺產及贈與稅法施行細則」提供一項轉圜機制，讓符合條件的保留地可抵繳遺產稅，減輕納稅壓力。

舉例來說，納稅人老陳的父親早在1946年買下位於台北市的一筆土地，後來在1973年被公告劃設為「道路用地」，屬公共設施保留地，老陳在2001年因繼承取得該筆土地，期間並未曾轉讓。

近期老陳辦理父親遺產稅申報，應繳金額達150萬元，名下僅剩這筆保留地資產，由於該土地符合法定條件，老陳可以全額抵繳遺產稅，順利免去現金籌措壓力。